〔中国新债〕南京化学工业园下周五将发5亿元中期票据,期限三年

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海3月16日电---中国南京化学工业园有限公司周五公告称,将于下周五(23日)簿记建档发行5亿元 人民币中期票据,期限三年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 南京化学工业园 10 5 3 3/23簿记建档 浦发银行 AA- 3/27 3/28 国开行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --整理 周晓峰; 审校 乔艳红
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。