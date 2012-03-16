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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 14:02 BJT

〔中国新债〕南京化学工业园下周五将发5亿元中期票据,期限三年

路透上海3月16日电---中国南京化学工业园有限公司周五公告称,将于下周五(23日)簿记建档发行5亿元
人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日
                (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 南京化学工业园   10       5       3    3/23簿记建档   浦发银行     AA-       3/27       3/28
                                                       国开行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 周晓峰; 审校 乔艳红

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