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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 18:07 BJT

〔表格〕欧元区1月贸易逆差为76亿欧元,12月修正为顺差91亿欧元

路透布鲁塞尔3月16日电---欧盟统计局周五公布数据显示:

* 欧元区1月贸易逆差为76亿欧元--欧盟统计局(上年同期为逆差161亿欧元)

* 欧元区12月贸易修正为顺差91亿欧元--欧盟统计局(前值为顺差97亿欧元)

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