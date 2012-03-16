〔人民币汇率〕先前涨势可能太快,或在小幅修正中下跌--中国商务部官员

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京3月16日电---中国商务部副部长陈健周五称,人民币先前涨势有些过快,而随着交易员对2月高额贸易逆差做出反应,人民币或在小幅修正中进一步下跌.
陈健在媒体会议间隙对记者称,上月贸易逆差庞大,而从当前状况来看,人民币可能涨得有些太快,或许会稍稍回落,然后可能再次回升,这都取决于市场情况.
他的言论反映出中国增强人民币CNY=双边波动的官方目标,尽管受到美国和其他声称中国人为压低人民币汇率,以获取出口竞争优势的国家施压.
最近,中国官员表示人民币可能接近均衡水准.
中国人民银行似乎从本月初开始试探市场对人民币贬值的反应.
有关政府可能推动加强人民币双边波动的最明确迹象是,中国总理温家宝周三称,将加强汇率机制改革,并将允许人民币更自由浮动.
陈健提到贸易前景时称,今年中国出口增长压力很大,因发达国家需求不稳.
但他亦称,在新兴经济体的市场份额迅速上升,或可帮助缓解欧美经济增长低迷的影响.
他还表示,要实现今年10%的进出口年增幅目标可能有困难.(完)
--编译 程琳;审校 王洋
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