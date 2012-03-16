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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 14:18 BJT

〔韩国股市〕受获利了结拖累收跌,但本周累计上涨

路透首尔3月16日电---韩国股市周五小跌,对美国强劲经济数据激发的隔夜美股涨势反应淡然,此间投资者针对近期升势锁定获利.

造船类股领跌,三星重工业(010140.KS)大跌3.95%,大宇造船(042660.KS)重挫3.52%.

综合股价指数.KS11收低0.46%至2,034.45点,但本周累计攀升0.8%.(完)

--编译 艾茂林;审校 王冠中

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