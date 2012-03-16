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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 14:20 BJT

〔日本股市〕日经指数连续第四日收高,周期类股支撑大盘

路透东京3月16日电---日本股市日经指数周五连续第四日收高,受助于市场买入周期性股票,因美国经济前景亮丽,这抵消了出口类股遭遇获利了结的影响.出口类股近期因日圆走软而上涨.

日经指数.N225收高0.06%至10,129.83点,本周攀升2.1%,且为连续第六周录得上涨.

东证股价指数.TOPX升0.4%至866.73点.(完)

--编译 侯向明;审校 丁琦

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