〔中国股市〕沪综指反弹收高1.3%,短线料仍以震荡盘整走势为主

路透北京3月16日电---中国股市沪综指周五反弹收高1.3%,但本周则累计下跌1.4%,创逾两个月最大周跌幅.分析师表示,周三的大跌令市场信心明显受挫,中小盘股面临较大调整压力,而两会后消息面处于真空期间,预计下周大盘仍以震荡盘整为主.

沪综指.SSEC收报2,404.736点,涨30.962点,本周累计跌幅为今年1月6日以来最大,当周下跌1.64%.今日沪市A股成交金额为1,021.9亿元人民币,上日为1,118.8亿元.

"中小盘股前期涨幅较大,估值偏高,获利盘多,调整压力比较大;而且现在场外增量资金比较少,大盘股最近也看不到上涨的动力,市场热点也不多."浙商证券策略分析师王伟俊表示,他补充称,大盘之前已连涨七周,所以调整一两周也比较正常.

"从技术上看,短线还有可能往下再走一点."他称.

消费板块今日继续领涨大盘,惠泉啤酒(600573.SS)和水井坊(600779.SS)均涨停,分别报8.33元和25.47元.

沪深300指数4月合约CIFJ2尾盘报2,630.0点,涨0.79%,成交量为345,357手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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