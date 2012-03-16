修正:〔欧洲汇市〕瑞郎重返惯常交投区间,此前瑞士央行维持汇价目标

(修改电头日期)

路透苏黎世3月16日电---继本周中段上扬后,瑞郎周五重回惯常交投区间,此前瑞士央行维持欧元/瑞郎1.20的汇率下限,并上调今年经济增长预估.

在瑞士央行周四检视政策之前,一些交易商曾揣测央行或将欧元/瑞郎汇率底限上调至1.40,进一步压低瑞郎.

周三时,瑞士议会拒绝了约束央行独立性、以及削弱央行限制瑞郎汇价能力的请求,引发上述揣测.

在瑞士央行利率决议之前,瑞郎周三触及两个月高位,但在央行宣布后,瑞郎由高位回落.

瑞士央行维持瑞郎/欧元上限于1.20,利率目标维持于低位.但央行将2012年经济成长率预估提高一倍.

"国内因素--极为坚稳的基本面,加上瑞士央行阻止欧元/瑞郎跌落1.20关卡的明确态度--使欧元/瑞郎维持在非常狭窄的交投区间,"瑞银集团分析师Reto Huenerwadel称.

"国际情势发展是否会使欧元/瑞郎不久之后突破这个强力交投区间,仍有待观察,"Huenerwadel称.

0658GMT,瑞郎兑美元较纽约收盘上涨0.1%,至0.9221.

瑞郎兑欧元变动不大,报1.2068.(完)

--编译 艾茂林/蔡美珍;审校 高琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]