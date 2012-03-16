修正:〔欧洲汇市〕瑞郎重返惯常交投区间,此前瑞士央行维持汇价目标

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(修改电头日期)
路透苏黎世3月16日电---继本周中段上扬后,瑞郎周五重回惯常交投区间,此前瑞士央行维持欧元/瑞郎1.20的汇率下限,并上调今年经济增长预估.
在瑞士央行周四检视政策之前,一些交易商曾揣测央行或将欧元/瑞郎汇率底限上调至1.40,进一步压低瑞郎.
周三时,瑞士议会拒绝了约束央行独立性、以及削弱央行限制瑞郎汇价能力的请求,引发上述揣测.
在瑞士央行利率决议之前,瑞郎周三触及两个月高位,但在央行宣布后,瑞郎由高位回落.
瑞士央行维持瑞郎/欧元上限于1.20,利率目标维持于低位.但央行将2012年经济成长率预估提高一倍.
"国内因素--极为坚稳的基本面,加上瑞士央行阻止欧元/瑞郎跌落1.20关卡的明确态度--使欧元/瑞郎维持在非常狭窄的交投区间,"瑞银集团分析师Reto Huenerwadel称.
"国际情势发展是否会使欧元/瑞郎不久之后突破这个强力交投区间,仍有待观察,"Huenerwadel称.
0658GMT,瑞郎兑美元较纽约收盘上涨0.1%,至0.9221.
瑞郎兑欧元变动不大,报1.2068.(完)
--编译 艾茂林/蔡美珍;审校 高琦
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