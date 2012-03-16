〔中国新债〕广弘资产经营公司下周三将发3亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月16日电---中国广东省广弘资产经营有限公司周五公告称,将于下周三(21日)簿记建档发行 3亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 广东广弘资产 6 3 12 3/21簿记建档 交通银行 AA 3/22 3/23 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网(here) --整理 周晓峰; 审校 曾祥进