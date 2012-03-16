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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 15:19 BJT

〔中国新债〕广弘资产经营公司下周三将发3亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月16日电---中国广东省广弘资产经营有限公司周五公告称,将于下周三(21日)簿记建档发行
3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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  广东广弘资产   6       3        12   3/21簿记建档   交通银行     AA       3/22        3/23
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网(here)

  --整理 周晓峰; 审校 曾祥进

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