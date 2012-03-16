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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 15:36 BJT

〔中国金融〕2月新增外汇占款251.15亿元人民币,继续增加--央行

路透北京3月16日电---中国人民银行周五公布数据显示,今年2月外汇占款余额为25.52万亿元人民币,据此计算,当月外汇占款新增约251.15亿元人民币,继续增加.

中国1月外汇占款新增约1,409亿元,为自去年四季度三个月连续下降以来首次新增.(完)

--发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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