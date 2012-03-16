更正:〔东北亚情势〕韩国称朝鲜若发射卫星,将违反联合国安理会决议

(更正:译文有误,标题应为若朝鲜发射"卫星",非"导弹")

路透首尔3月16日电---韩国周五表示,若朝鲜(北韩)在4月发射卫星,将违反该国2009年试射导弹之后联合国安理会作出的决议,并对地区安全构成威胁.

韩国外交部表示,"若朝鲜确如其宣布的那样发射'工作卫星',将无疑违反联合国安理会1874号决议,该决议禁止任何使用弹道导弹技术的发射行为."

韩国外交部在声明中称,"这将是严重挑衅,威胁朝鲜半岛和东北亚地区的和平与安全."(完)