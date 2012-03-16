更正:〔东北亚情势〕韩国称朝鲜若发射卫星,将违反联合国安理会决议

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
(更正:译文有误,标题应为若朝鲜发射"卫星",非"导弹")
路透首尔3月16日电---韩国周五表示,若朝鲜(北韩)在4月发射卫星,将违反该国2009年试射导弹之后联合国安理会作出的决议,并对地区安全构成威胁.
韩国外交部表示,"若朝鲜确如其宣布的那样发射'工作卫星',将无疑违反联合国安理会1874号决议,该决议禁止任何使用弹道导弹技术的发射行为."
韩国外交部在声明中称,"这将是严重挑衅,威胁朝鲜半岛和东北亚地区的和平与安全."(完)
--编译 田建华;审校 王洋/蔡美珍
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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