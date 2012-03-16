〔中国票据市场〕转贴利率小降,已逐步接近机构成本跌势料将趋缓

路透上海3月16日电---中国票据市场转贴利率周五缓步下行.前期大幅下降后,转贴利率已逐渐接近机构能够承受的成本,加之下周即进入3月下旬,月末翘尾影响加重.业内人士预测,转贴利率下行趋势将愈行愈缓.

交易员指出,目前6个月票据转贴利率已下探至4.3%-4.4%,该价格已经与业内用来衡量资金成本的同期限shibor倒挂,因此在流动性未有进一步缓解的情况下,转贴利率下行将受到阻力.

"(转贴利率)再降(买盘)就承受不了了,毕竟资金成本在哪儿摆着呢,...下周还有月末翘尾影响,越到月末越明显."东北一银行交易员称.

另有北京一银行交易员指出,由于票据业务能够带来一定量保证金存款,为增加存款,银行在临近月末会鼓励和支持企业客户多进行票据业务,对于目前票源的缺乏起到补充.

中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor)SHIBOR周四

6个月品种报5.1872%.

据交易员称,通常银行用来买卖票据的平均资金成本略低于同期限shibor.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 6.0681/5.7465 6.3914/6.109 7.4902/7.0320

上日 6.2077/5.9000 6.5331/6.2602 7.5927/7.1651

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变动 -13.96/-15.35 -14.17/-15.12 -10.25/-13.31

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.2090%,较上日的5.2445%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.2850/3.2300 3.3283/3.2743

上日 3.2880/3.2310 3.3311/3.2751

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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