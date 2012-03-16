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中国汇市 | 2012年 3月 16日 星期五 15:44 BJT

〔中国金融〕今年2月财政存款增加1,218亿元至3.09万亿元--路透计算

路透上海3月16日电---中国人民银行周五公布的数据显示,2012年2月末财政性存款余额为3.09万亿元人民币,当月增加1,218亿元,表明同样数量的流动性被抽离商业银行体系.

央行此前数据显示,1月末财政性存款余额为2.97万亿元,当月增加3,503亿元.

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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