〔中国金融〕今年2月财政存款增加1,218亿元至3.09万亿元--路透计算

中国汇市：人民币早盘缩量下跌，区间低买高卖思路提振客盘购汇需求
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海3月16日电---中国人民银行周五公布的数据显示,2012年2月末财政性存款余额为3.09万亿元人民币,当月增加1,218亿元,表明同样数量的流动性被抽离商业银行体系.
央行此前数据显示,1月末财政性存款余额为2.97万亿元,当月增加3,503亿元.
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。