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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 15:36 BJT

〔韩国汇市〕韩元小涨但本周连续第二周下跌,公债下滑

路透首尔3月16日电---韩元兑美元KRW=周五微升,投资者针对美元了结获利.有关朝鲜(北韩)表示计划在4月中旬发射卫星的报导,几乎未对此间市场造成影响.[ID:nSB1437272]

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC本地市场收报1,125.9,周四收报1,127.8.但韩元本周为连续第二周下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步出台刺激措施的机率下降,鼓舞美元走强.

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