〔韩国汇市〕韩元小涨但本周连续第二周下跌,公债下滑

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透首尔3月16日电---韩元兑美元KRW=周五微升,投资者针对美元了结获利.有关朝鲜(北韩)表示计划在4月中旬发射卫星的报导,几乎未对此间市场造成影响.[ID:nSB1437272]
韩元兑美元KRW=KRW=KFTC本地市场收报1,125.9,周四收报1,127.8.但韩元本周为连续第二周下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步出台刺激措施的机率下降,鼓舞美元走强.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。