〔中国金融〕2月外汇占款续升但增幅回落,主因当月贸易逆差拖累(更新版)

(新增分析师评论和更多背景)

* 2月外汇占款新增251亿元,增幅较上月明显回落

* 当月贸易逆差令外汇收支面临压力

* 财政存款增幅亦放缓,对资金面压力减小

路透上海3月16日电---中国2月外汇占款连续第二月增长,但增幅较上月大幅回落,显示2月贸易逆差令当月外汇收支面临压力.但同期人民币汇率相对较强,资金外流压力较小,因此外汇占款仍保持增势.

此外.2月财政存款增幅亦较上月明显下降,在年初缴税小高峰逐步渡过后,财政存款对资金面的影响暂时减缓.

"(外汇占款增幅滑落)有一部分是贸易逆差的原因,但2月份人民币走的比较坚挺,也支撑了(外汇占款)不至于回落太快,"南京银行研究部经理黄艳红称.

中国人民银行周五公布数据显示,今年2月外汇占款余额为25.52万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款新增约251.15亿元.

而今年1月外汇占款新增约1,409亿元,是连续三个月下跌后首次增加.[ID:nSB1359738]

另外,春节错位因素导致中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,当月因此惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大逆差.[ID:nSB1425010]

央行数据并显示,2012年2月末财政性存款余额为3.09万亿元,当月增加1,218亿元,表明同样数量的流动性被抽离商业银行体系.

1月财政性存款增量为3,503亿元.

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出.

而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)