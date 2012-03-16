〔中国债市〕人民币利率互换窄幅波动,消息面淡静近期或延续小幅震荡

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京3月16日电---中国人民币利率互换(IRS)周五窄幅波动.市场人士表示,消息面淡静,IRS变化不是很大,近期或延续小幅震荡的走势.
"今天IRS市场很安静,没啥影响因素,"华东地区一银行交易员称.
他并表示,宽松的资金面已不足以推动IRS继续下探,其近期或在窄幅震荡中等待新的经济数据指引.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五主要品种仍持稳,央行公开市场本周净回笼570亿元人民币,并未对资金面形成冲击.业内人士指出,下周需关注央票是否会重启. [CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.2167/3.3283 3.0971/3.1871 3.1843/3.2771 3.3671/3.4643 3.3120/3.6020
周四 3.1767/3.2933 3.1050/3.1936 3.1843/3.2829 3.3514/3.4486 3.3160/3.5960
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变动 +0.0400/+0.0350 -0.0079/-0.0065 0.0000/-0.0058 +0.0157/+0.0157 -0.0040/+0.0060
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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