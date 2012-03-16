《外汇动态》欧洲开盘:美元受到支撑,关注美国数据

0745GMT---美元指数.DXY的上行趋势基本上完好,今日的焦点在美国的一系列数据之上,包括消费者物价指数(CPI)、工业生产和消费者信心. 欧元兑美元EUR=持稳于1.3075,盘初有一些来自半官方账户的买兴. 交易员称,在1.3120上方挂有停止单.下档方面,期权障碍据称在1.3000. 美元兑日圆JPY=持平于83.52,不过以日圆为融资货币的利差交易需求增长,令澳元/日圆AUDJPY=、新西兰元/日圆NZDJPY=R徘徊在数月高位附近.(完) --编译 王洋;审校 龚芳