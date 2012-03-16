《中国金融焦点》外汇占款和财政存款下月料叠加冲击资金面,降准或再驰援

* 2月外汇占款增幅明显回落,贸易逆差为主因

* 人民币走向不确定,近期外汇占款或仍有较大波动

* 4、5月间财政存款或大幅收紧资金面

* 流动性若受较大冲击,央行可能再降存准率

作者 边竞

路透上海3月16日电---受巨额贸易逆差影响,中国2月外汇占款连续第二个月增长,但增幅较上月大幅回落.幸好财政存款当月增幅亦明显收窄,对资金面的抽水作用已大为缓和.但这并未打消分析师对未来两月可能面临冲击的忧虑.

尽管3月贸易形势可能有所改观,但人民币初现双向波动迹象,这是否会引发热钱流出,近期外汇占款仍可能有较大波动.且距4、5月份的企业缴税高峰已为期不远,财政存款仍可能大增,届时流动性可能面临严峻考验.

分析师认为,如果财政性存款与外汇占款对资金面的叠加冲击较大,届时不排除央行再次祭出宽松政策,继续下调存款准备金率仍为首选.

"今年资本流入流出可能会出现比较大的变化,就是说外汇占款的波动今年会加剧,但是全年来看新增外汇占款的规模应该是呈下降趋势的,"交通银行金融研究中心研究员鄂永健称.

中国人民银行周五公布,今年2月外汇占款余额为25.52万亿元人民币,据此计算,当月外汇占款新增约251.15亿元.而今年1月外汇占款新增约1,409亿元,是连续三个月下跌后首次增加.[ID:nSB1359738]

央行数据亦显示,2012年2月末财政性存款余额为3.09万亿元,当月增加1,218亿元,表明同样数量的流动性被抽离商业银行体系.而1月财政性存款增量为3,503亿元.

鄂永健指出,估计3月外汇占款数据也不会太好,虽说2月因为春节因素贸易数据受到一定扰动,预计3月出口会有一定的恢复,但是目前市场上看贬人民币汇率的声音不小.

他谈到,扣除实际使用外资(FDI)和贸易数据后,外汇占款还有很大一部分来自于短期资本流动,这部分就和汇率的贬值预期密切相关,比如企业如果预期人民币会贬值,就会选择推迟结汇的时间.

受欧洲对华投资继续大幅下滑拖累,中国今年2月FDI连续第四个月下滑至77.26亿美元.但今年头两个月,中国对外直接投资却大幅增长四成有余.[ID:nSB1434664]

**外汇占款或仍有较大波动**

2月的贸易逆差令当月外汇收支面临压力,但同期人民币汇率走势相对较强,资金外流的压力较小,因此外汇占款仍保持增势.

东北证券宏观分析师王国兵认为,外汇占款增幅下降略大于预期,主要是巨额贸易逆差造成的,而利用残差法粗略计算的热钱流入高达1,747亿元人民币,预计3、4月份的贸易顺差改善,外汇占款增幅将有所提高.

"2月份人民币走的比较坚挺,也支撑了(外汇占款)不至于回落太快,"南京银行研究部经理黄艳红称.

春节错位因素导致中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,当月因此录得至少10年来最大贸易逆差314.9亿美元.[ID:nSB1425010]

西南证券首席经济学家王剑辉指出,最近总理温家宝表示人民币汇率可能接近均衡汇率水平,未来市场上的人民币升值预期可能减弱,资本流出压力增大,预计外汇占款可能还会出现较大的波动,但近期再出现负值的可能性不大.

中国总理温家宝周三在中国"两会"(人大和政协会议)举行的记者会上表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡,人民币汇率有可能已经接近均衡水平.中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向的波动.[ID:nSB1431998]

据路透调查的21家机构分析师预计,人民币兑美元汇率CNY=年底前将持续走坚,较目前水平还将升值约2.8%;且多数分析师并预计人民币汇率弹性将于年内加大,波幅限制将较目前的0.5%倍增到约1%的水平.[ID:nSB1437214]

金融机构外汇占款统计在"金融机构人民币信贷收支表"中,显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系外汇增减量.

**4、5月间资金面堪忧**

2月财政存款增幅亦较上月明显下降,在年初缴税小高峰逐步渡过后,财政存款对资金面的影响暂时减缓.但分析人士认为,4、5月间将迎来企业集中缴税,届时资金面堪忧,存准率有再次下调的可能.

黄艳红指出,财政存款余额继续增长,但规模还是可以承受的,4、5月份才是财政存款增长的高峰.

她认为,昨日央行下调了公开市场正回购利率,市场将其解读为资金面比较宽松的情况下,央行顺势而为.而且货币市场上短端利率还是比较低,但值得注意的是长端利率下行相对有限."主要是担心4、5月份财政存款会增加的比较多,还是有所戒备."

央行公开市场周四进行的200亿元人民币91天期正回购中标利率下跌2个基点(bp),至3.14%,打破约七个月的稳势.[CN/MMTCN]

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

王国兵谈到,外汇占款增幅有限,提升了降低存准率的可能性,但这还要看央行对信贷投放节奏和规模的考虑,如果希望推动银行大幅增加信贷,降准可能性提高.

王剑辉并认为,综合2月财政存款和新增外汇占款数据看,基础货币还是减少的,并且目前微观经济体的情况并不是很好,预计央行还会在适当的时候降低存款准备金率,最早的时点或在本月末.

中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.[ID:nCN1398010(完)

(上海曲伟治、曾菱和刘昕对本文亦有贡献)