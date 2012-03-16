版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 16:30 BJT

〔标题新闻〕三星电子将向Samsung LED股东出售2.51亿美元库存股,以完全控股该部门

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8EG5Q6]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐