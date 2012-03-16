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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 17:34 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
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*广东广弘资产    6        3       12    3/21簿记建档   交通银行      AA       3/22    3/23 
=============================================================================================
*中铁二十二局    5        5       12    3/23簿记建档   交通银行      AA       3/26    3/27 
=============================================================================================
*中国水电       32       12       12    3/23簿记建档   中国银行      AAA      3/26    3/27 
 (601669.SS)   
=============================================================================================
阿拉尔统众      15        8       12    3/19簿记建档   国开行        AA       3/20    3/21 
国资公司 
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中国航空集团    80       20       12    3/19簿记建档   中国银行      AAA      3/20    3/21 
                                                       中信银行 
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广东核电集团    80       50       12    3/19簿记建档   农业银行      AAA      3/21    3/22                                   
                                                       进出口银行                                                  
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天津城投集团   60        30       12    3/20簿记建档   光大银行      AAA      3/21    3/22 
                                                       中信银行 
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华能集团        70       40       12    3/20簿记建档   中国银行     AAA       3/21    3/22    
                                                       建设银行 
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上海上实集团    20       10       12    3/20簿记建档   交通银行     AAA       3/21    3/22 
                                                       浦发银行 
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紫江企业         6        2       12    3/20簿记建档   中国银行      AA       3/21    3/22    
(600210.SS)                                                
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南京高速齿轮    15        8       12    3/20簿记建档   中信银行      AA-      3/22    3/23 
制造有限公司             
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萧山国际机场    10        3       12    3/21簿记建档   建设银行      AA+      3/22    3/23 
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浙江旅游集团     6        3       12    3/21簿记建档   中信银行      AA-      3/23    3/26 
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卧龙电气        10        5       12    3/21簿记建档   中国银行      AA-      3/22    3/23 
(600580.SS)                                           进出口银行 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)
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*南京化学工业园   10       5       3    3/23簿记建档   浦发银行     AA-       3/27      3/28 
                                                       国开行 
=============================================================================================
*中国海运集团   60       40        3    3/23簿记建档   中国银行     AAA       3/26      3/27                                       
=============================================================================================
*中国水电        9        9        5    3/23簿记建档   工商银行     AAA       3/26      3/27 
 (601669.SS)   
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重庆建工集团    13        6        5    3/20簿记建档   兴业银行     AA        3/21      3/22 
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中科实业集团     6        6        3    3/20簿记建档   交通银行     AA        3/21      3/22 
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宏图高科         7        4        3    3/22簿记建档   中信银行     AA-       3/26      3/27                              
(600122.SS)                                            兴业银行 
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申通地铁         3        3        3    3/22簿记建档   深发展       AA        3/23      3/26 
资产管理公司                                           交通银行 
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国开投公司      75       30        7    3/22簿记建档   建设银行     AAA       3/23      3/26 
                                                       中国银行 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 曲伟治; 审校 曹巍浩

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