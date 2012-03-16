〔中国债市〕短期现券收益率略降,新增外汇占款不力添流动性隐忧

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海3月16日电---中国银行间债市周五短期现券收益率略降."两会"结束后,政策面归于淡静,在宽松流动性的支持下,市场买气略复,现券短期品种收益率小幅下跌,但其他品种仍相对坚挺.
交易员并表示,2月财政存款明显高于当月新增外汇占款数据,基础货币仍在收缩,若央行公开市场再持续回笼加力,市场担忧脆弱的资金面可能会重新收紧,因此,近期债市关注焦点转为流动性状况.
"1年左右的利率债(收益率)跌了大概有2-3个点(bp),低评级信用债还是不错,交易很活跃."华东一银行交易员称,"2月新增外汇占款才250多亿,有点少,会影响到未来资金面的情况."
他并表示,新增外汇占款数量有限,市场流动性缺乏补充,若央行公开市场持续加力回笼,可能会造成债市资金面失血,届时现券将面临调整压力,近期现券走势将主要取决于流动性状况.
银行间债市剩余期限0.729年的央票1101094券,最新成交价tCN1101094=CFXS为3.3699%,较上日收盘价3.3800%略跌
中国人民银行周五公布数据显示,今年2月外汇占款余额为25.52万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款新增约251.15亿元.[ID:nSB1437820]
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.3829 2.9010
上日 2.3549 2.8841
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4470/3.4000
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8898/2.8470
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6123/3.5573 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
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--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。