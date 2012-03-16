〔中国债市〕短期现券收益率略降,新增外汇占款不力添流动性隐忧

路透上海3月16日电---中国银行间债市周五短期现券收益率略降."两会"结束后,政策面归于淡静,在宽松流动性的支持下,市场买气略复,现券短期品种收益率小幅下跌,但其他品种仍相对坚挺.

交易员并表示,2月财政存款明显高于当月新增外汇占款数据,基础货币仍在收缩,若央行公开市场再持续回笼加力,市场担忧脆弱的资金面可能会重新收紧,因此,近期债市关注焦点转为流动性状况.

"1年左右的利率债(收益率)跌了大概有2-3个点(bp),低评级信用债还是不错,交易很活跃."华东一银行交易员称,"2月新增外汇占款才250多亿,有点少,会影响到未来资金面的情况."

他并表示,新增外汇占款数量有限,市场流动性缺乏补充,若央行公开市场持续加力回笼,可能会造成债市资金面失血,届时现券将面临调整压力,近期现券走势将主要取决于流动性状况.

银行间债市剩余期限0.729年的央票1101094券,最新成交价tCN1101094=CFXS为3.3699%,较上日收盘价3.3800%略跌

中国人民银行周五公布数据显示,今年2月外汇占款余额为25.52万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款新增约251.15亿元.[ID:nSB1437820]

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.3829 2.9010

上日 2.3549 2.8841

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4470/3.4000

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8898/2.8470

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6123/3.5573 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>