《中国新债预测》国开行三年浮息债利差预测均值57bp,10年固息利率4.18%

* 招标品种: 三年浮息债(一年定存基准) 10年固息债

* 招标金额: 至多260亿元人民币 至多200亿元

* 预测均值: 57bp 4.18%

* 预测区间: 50bp-65bp 4.15%-4.20%

* 招标时间: 下周一(19日)上午10:00-11:00 下周一(19日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商) 10位(银行、券商)

路透上海3月16日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]下周一将招标发行两期金融债.路透调查显示,市场资金面相对宽松局面已有时日,但因消息较为淡静近期债市仅以盘整为主.如果短期没有新的明显扰动因素,下周一两期新债结果有望接近二级市场水平,其中三年浮息债利差预测均值为57bp,10年固息品种利率预测均值在4.18%.

进入3月以来,银行间市场资金面的重要指标--七天期质押式回购CN7DRP=CFXS加权利率明显回落,本周多在3%下方徘徊.

华南一银行交易员表示,目前市场消息面淡静,而且下周一将招标的两类债券二级市场日常交投亦较平稳,因此发行结果料难生大的波澜.他预计浮息债利差有望在52-57bp(基点)附近.

"大机构做配置,三年期限还是不错的,"他说.

二级市场上,剩余期限约3.01年的国开行一年定存基准浮息债080206券最新成交tCN080206=CFXS绝对收益水平为4.08%,按现行3.50%的基准利率推算,利差约58bp;中债登同基准浮息政策性银行债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>显示,三年期品种利差在57.52bp.

10年固息债方面,交易员给出的利率预测较为集中,高低差仅5个bp.因市况淡静,长期债走势平稳.

二级市场上期限接近10年,交投相对活跃的国开行固息债110258券最新成交tCN110258=CFXS在4.1976%;中债登固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,10年期品种最新收益率为4.2108%.

上述两期债为国开行今年第12期和13期金融债.具体条款如下:

第12期 第13期

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发行总量 不超过260亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 三年浮息(一年定存基准) 10年固息

招标时间 3月19日10:00-11:00 3月19日10:00-11:00

招标方式 单一利差招标 单一利率招标

缴款日 3月21日 3月22日

起息日 3月21日 3月22日

发行期 3/20-3/21 3/20-3/22

上市日 3月27日 3月28日

基本承销额 有 有

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)