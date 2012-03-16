〔路透调查〕台湾2月外销订单料反弹至较上年同期成长15.52%

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
* 公布项目:台湾2月外销订单
* 公布时间:3月20日(周二)本地时间16:00(0800GMT)
路透预估(较上年同期变动百分比%):
预估中值 预估区间 1月 12月 调查家数
+15.52 +8.20至+21.97 -8.63 -0.72 12
观察重点:
--外销订单连续两个月萎缩后,2月料呈反弹,但部分是由于农历春节因素影响,分析师指出,3月数据将更能判断台湾经济情况.
--1月外销订单为连续第二个月较上年同期萎缩,受到中国接订大幅下滑及美国订单回落拖累,此外,1月适逢农历春节假期,工作天数较去年同期减少,亦造成影响.[ID:nST0434594]
--但12月及1月外销订单都比上月成长,透露出复苏迹象.
--经济部此前预测2月外销订单将反弹,较上年同期增幅可能高达20%,因2月工作天数多于去年,去年农历春节在2月.
--另一个有利迹象是,2月汇丰/Markit采购经理人指数(PMI)显示,制造业景气为9个月来首次扩张,受访业者预期新外销订单增加.[ID:nST0437674]
--台湾2月出口恢复成长,对中国及欧洲的出口转为正成长,电子产品需求强劲.[ID:nST0508733]
--另一个景气回温迹象则是,晶圆代工龙头台积电(2330.TW)上周表示,上半年将招聘2,000名员工,以因应需求增加.[ID:nST0509437](完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路