〔路透调查〕台湾2月外销订单料反弹至较上年同期成长15.52%

* 公布项目:台湾2月外销订单

* 公布时间:3月20日(周二)本地时间16:00(0800GMT)

路透预估(较上年同期变动百分比%):

预估中值 预估区间 1月 12月 调查家数

+15.52 +8.20至+21.97 -8.63 -0.72 12

观察重点:

--外销订单连续两个月萎缩后,2月料呈反弹,但部分是由于农历春节因素影响,分析师指出,3月数据将更能判断台湾经济情况.

--1月外销订单为连续第二个月较上年同期萎缩,受到中国接订大幅下滑及美国订单回落拖累,此外,1月适逢农历春节假期,工作天数较去年同期减少,亦造成影响.[ID:nST0434594]

--但12月及1月外销订单都比上月成长,透露出复苏迹象.

--经济部此前预测2月外销订单将反弹,较上年同期增幅可能高达20%,因2月工作天数多于去年,去年农历春节在2月.

--另一个有利迹象是,2月汇丰/Markit采购经理人指数(PMI)显示,制造业景气为9个月来首次扩张,受访业者预期新外销订单增加.[ID:nST0437674]

--台湾2月出口恢复成长,对中国及欧洲的出口转为正成长,电子产品需求强劲.[ID:nST0508733]

--另一个景气回温迹象则是,晶圆代工龙头台积电(2330.TW)上周表示,上半年将招聘2,000名员工,以因应需求增加.[ID:nST0509437](完)