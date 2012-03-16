〔中国新债〕伊旗城投下周一起发行16亿元固息企业债,期限七年

路透上海3月16日电---中国伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司周五公告称,将于 下周一(19日)起发行16亿元人民币的固息企业债,期限七年. 具体条款如下: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 伊旗城投 16 7 8.35% AA 3/19-3/23 中投证券 (第3、4、5、6、7年末分别偿还20%的债券本金) =====================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --整理 周晓峰; 审校 张喜良