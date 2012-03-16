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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 16:33 BJT

〔新兴汇市〕亚洲货币周线料收跌,因短线投资客削减仓位

路透新加坡3月16日电---新兴亚洲货币周线料均收跌,短线投资客削减仓位,因对美国进一步推出刺激措施的希望退烧,且中国表明计画让人民币交易区间更具弹性.

新兴亚币本周均承压,此前美国联邦储备理事会(FED)未进一步表明将推出更多宽松货币措施以提振经济,该举措将增加全球的流动性,并提振对亚币等风险性资产的需求.

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