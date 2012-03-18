(重温稿)《中国新债预测》国开行三年浮息债利差预测均值57bp,10年固息利率4.18%

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 招标品种: 三年浮息债(一年定存基准) 10年固息债
* 招标金额: 至多260亿元人民币 至多200亿元
* 预测均值: 57bp 4.18%
* 预测区间: 50bp-65bp 4.15%-4.20%
* 招标时间: 周一(19日)上午10:00-11:00 周一(19日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 9位(银行、券商) 10位(银行、券商)
路透上海3月16日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周一将招标发行两期金融债.路透调查显示,市场资金面相对宽松局面已有时日,但因消息较为淡静近期债市仅以盘整为主.如果短期没有新的明显扰动因素,周一两期新债结果有望接近二级市场水平,其中三年浮息债利差预测均值为57bp,10年固息品种利率预测均值在4.18%.
进入3月以来,银行间市场资金面的重要指标--七天期质押式回购CN7DRP=CFXS加权利率明显回落,过去一周多在3%下方徘徊.
华南一银行交易员表示,目前市场消息面淡静,而且周一将招标的两类债券二级市场日常交投亦较平稳,因此发行结果料难生大的波澜.他预计浮息债利差有望在52-57bp(基点)附近.
"大机构做配置,三年期限还是不错的,"他说.
二级市场上,剩余期限约3.01年的国开行一年定存基准浮息债080206券最新成交tCN080206=CFXS绝对收益水平为4.08%,按现行3.50%的基准利率推算,利差约58bp;中债登同基准浮息政策性银行债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>显示,三年期品种利差在57.52bp.
10年固息债方面,交易员给出的利率预测较为集中,高低差仅5个bp.因市况淡静,长期债走势平稳.
二级市场上期限接近10年,交投相对活跃的国开行固息债110258券最新成交tCN110258=CFXS在4.1976%;中债登固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,10年期品种最新收益率为4.2108%.
上述两期债为国开行今年第12期和13期金融债.具体条款如下:
第12期 第13期
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发行总量 不超过260亿元 不超过200亿元
期限/计息方式 三年浮息(一年定存基准) 10年固息
招标时间 3月19日10:00-11:00 3月19日10:00-11:00
招标方式 单一利差招标 单一利率招标
缴款日 3月21日 3月22日
起息日 3月21日 3月22日
发行期 3/20-3/21 3/20-3/22
上市日 3月27日 3月28日
基本承销额 有 有
付息频率 按年 按年
发行人增发权利 保留 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
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