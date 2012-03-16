〔欧洲金融〕ECB管委利卡宁呼吁以及时和可控方式退出紧急举措--彭博

路透法兰克福3月16日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁强调,必须可控和及时地退出欧洲央行近期的危机应对举措,并称各国政府也需要担负起自己的责任,提振欧元区经济增长.

利卡宁在周四接受彭博电视采访时称:"十分重要的是,一方面各国政府须承诺并执行相关政策,以整固公共财政并创造经济增长基础,另一方面,必须决定如何及何时以可控和及时的方式退出."