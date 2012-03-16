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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 16:43 BJT

〔中国新债〕三胞集团下周一起发行8亿元固息企业债,期限七年

路透上海3月16日电---中国三胞集团有限公司周五公告称,将于下周一(19日)起发行8亿元
人民币的固息企业债,期限七年.

  具体条款如下:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间      主承销商
            (亿元人民币)
  =====================================================================================
  三胞集团        8         7        8.08%           AA     3/19-3/27     南京证券
                     (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
  =====================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 周晓峰; 审校 张喜良

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