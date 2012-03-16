〔中国新债〕三胞集团下周一起发行8亿元固息企业债,期限七年

路透上海3月16日电---中国三胞集团有限公司周五公告称,将于下周一(19日)起发行8亿元 人民币的固息企业债,期限七年. 具体条款如下: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 三胞集团 8 7 8.08% AA 3/19-3/27 南京证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =====================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --整理 周晓峰; 审校 张喜良