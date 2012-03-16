〔中国汇市〕人民币兑美元续收升,中间价波幅扩大渐成市场焦点(更新版)

(新增收盘报价)

* 人民币兑美元续收升

* 中间价跳涨逾百点

* 中间价波幅扩大成市场焦点

路透上海3月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收升.获利了结促美元指数.DXY涨幅放缓,人民币中间价跳涨逾百点,并带动汇价上行.官方多次强调要扩大汇率波幅,目前所呈现的中间价波幅扩大,成为投资者关注焦点.

近期中间价呈现双向波动,且波幅巨大.上海一银行交易员认为,中间价进入宽幅震荡时代.中国央行行长周小川此前表示将允许人民币汇率扩大波动区间,他指出,扩波幅中间价先行,能更直接的引导市场.

中间价跳空高开,但从盘间汇价走势判断,市场仍偏向于持有美元.上述交易员称,"市场还是希望持有美金,(美元兑人民币)中间价太低,市场不是特别认可."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3227 6.3203 6.3259 6.3200 6.3359 6.3300

对于后市走向,该交易员预计,美国强劲经济数据弱化QE3推出的预期,美元指数可能将维持高位.人民币走软,能抵消欧洲经济不景气对中国贸易带来的冲击,但却不利于抑制输入性通胀.因此,还要看央行如何衡量两方面的利弊.

中国央行行长周小川此前表示,中国将允许人民币汇率扩大波动区间.人民币汇率"相对接近其均衡水平",因为中国贸易顺差在缩小.[ID:nSB2015175]

美元涨势周五在亚洲时段略为放慢,因投资者在关键的阻力水准之前,了结近期美元大涨的获利,不过由于美国经济前景好转,美元升势未变.[FRX/CN]

以下为北京时间16:38,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3260/00 6.3270

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3255/85 6.3270

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水55点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3282元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹/曲伟治; 审校 乔艳红

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