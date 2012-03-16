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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 16:50 BJT

〔新债招标〕中国外运20亿元三年期中票,票面利率4.72%--路透数据

路透上海3月16日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国外运股份有限公司(0598.HK)周五簿记建档发行
的20亿元人民币中期票据,票面利率为4.72%.

  具体条款如下:

    发行人    注册金额  拟发规模  期限    票面利率      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)    (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  中国外运       25       20       3       4.72%       招商银行     AAA       3/19       3/20 
  (0598.HK)                                            交通银行
  =============================================================================================(完)

  --发稿 周晓峰; 审校 曾祥进

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