〔新债招标〕中国外运20亿元三年期中票,票面利率4.72%--路透数据

路透上海3月16日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国外运股份有限公司( 0598.HK )周五簿记建档发行 的20亿元人民币中期票据,票面利率为4.72%. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 中国外运 25 20 3 4.72% 招商银行 AAA 3/19 3/20 ( 0598.HK ) 交通银行 =============================================================================================(完) --发稿 周晓峰; 审校 曾祥进