〔中国铁路〕1-2月固定资产和基建投资同比降幅均有所缩窄--铁道部

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京3月16日电---中国今年1-2月铁路固定资产投资和基本建设投资降幅略微缩窄.而据铁道部此前表态,今年铁路建设资金基本已有着落,在建项目资金有保障.
中国铁道部周五公布数据显示,1-2月全国铁路固定资产投资累计完成299.32亿元人民币,同比降幅由1月的69.6%缩窄至57.7%;其中基本建设投资累计完成207.97亿元,同比减67.5%,亦较1月收窄.
铁道部部长盛光祖在全国铁路建设工作会上称,今年铁路4,000多亿元的建设资金已基本有着落.铁道部运输局局长吴强则在"两会"(全国人大和政协会议)期间表示,不存在高铁建设大面积停工问题,今年铁路投资逾5,000亿元,在建项目资金有保障.
东方证券分析师胡耀文在报告中指出,虽然1月铁路投资落实比较惨淡,但铁道部自春运结束之后就开始大力展开资金筹集.此外,铁道部此前一直酝酿的铁路产业投资基金,目前已获发改委批复,不过该基金融资量不大,加之投资者投资意愿不强烈等因素,在未来铁路建设投资方面,产业投资基金或仅作为一个"小配角"而出现.
消息人士此前则对路透表示,中国铁道部拟发行总额约1,500亿元的企业债,并称是次债券发行尚在报批程序中,具体发行规模尚待最终确定.如果这一计划成行,铁道部今年企业债融资规模将明显高于去年1,000亿元水平.[ID:nSB1399392]
而随着铁道部的负债率攀升至近60%,铁路建设融资问题也日益受到关注.国务院总理温家宝近期表示,现在铁路建设资金紧张,国家准备采取的办法包括国家资金保障、财政担保发行债券,还有就是在统筹规划下,明确政策,有序引入民间资本.
以下为最近几年全国铁路投资情况一览:
固定资产投资
2012年1-2月 1月 2011年 2010年 2009年 2008年
金额(亿元) 299 123 5,863 8,427 7,045 4,168
同比增幅(%) -57.7 -69.6 -30.1 19.6 69.0 61.5
基本建设投资
2012年1-2月 1月 2011年 2010年 2009年 2008年
金额(亿元) 208 87 4,611 7,075 6,004 3,376
同比增幅(%) -67.5 -76.0 -34.8 17.8 77.9 88.6
注:表格根据铁道部官方网站公布的数据整理,金额四舍五入到亿位.(完)
更多信息,请点选铁道部链接:(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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