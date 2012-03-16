〔路透基点〕阿里巴巴计划下周在香港路演--RLPC

路透3月16日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,阿里巴巴集团计划下周在香港为30亿美元贷款进行路演,此次筹资将用于旗下香港上市公司私有化.

该公司管理层将于3月19日(周一)进行推介,约18家银行受邀参加.

消息人士称,阿里巴巴寻求在4月底前后或5月初完成该部门私有化.

稍早报导(3月8日)称,已向可能加入委托主办行团队的银行发出邀请函.

该公司2月初已委聘澳新银行(澳盛银行、ANZ)、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰控股和瑞穗实业银行,并于2月21日签署贷款,随后宣布正将阿里巴巴网络有限公司(Alibaba.com)私有化.

目前,该借款人希望扩增委托主办行,正寻找承贷银行.约10家银行收到邀请.

该贷款分为10亿美元三年期定期贷款,和20亿美元、12个月期过桥贷款.

定期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码450个基点,过桥贷款起始利率为Libor加码350个基点.第六个月和第九个月后,过桥贷款利率将上调,达到加码481个基点的混合利率水平.

两部分贷款的混合利率为Libor加码460个基点,混合平均期限约为1.5年.定期贷款部分平均期限为2.5年.

银行受邀按三个层次参与交易,可任选其中一部分贷款或按比例参与:

委托主办行兼额度分配行,承诺提供3亿美元或更高,定期贷款可得300个基点先付费用,过桥贷款可得175个基点先付费用.

委托主办行承贷2亿美元或更高,定期贷款可得250个基点先付费用,过桥贷款可得150个基点.

委托主办行承贷1亿美元或更高,定期贷款和过桥贷款的先付费用分别为200和125个基点.

三个层次的两部分贷款混合先付费用分别为217、183和150个基点,含全部费用在内分别为604.67、582和560个基点.

假设银行只参与定期贷款,则三个层次的含全部费用价码分别是570、550和530个基点.

若银行只提供过桥贷款,则三个层次含全部费用在内的价码分别为656、631和606个基点.

银行会议将于3月19日举行,回复截止期限4月10日.

这笔融资案规模已从初始目标40亿美元下调,以吸引更多银行加入.阿里巴巴的债务顾问方--罗斯柴尔德曾于去年12月初邀请贷款方承贷10亿美元,预计最终获得的承贷额为4亿美元.(完)