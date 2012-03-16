《中国市场主要利率水平一周回顾》--3月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海3月16日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%): 证交所 银行间 公开市场 路透参考率 路透一个月 上海银行间隔夜同业 七天回购 七天回购 一年央票 一年央票 银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX= SHICNYOND= ------------------------------------------------------------------------------------------ 本周五 2.0000 2.9010 -- 3.4235 6.0681 2.3783 较上周五 -0.8100 -0.0896 -- -0.0290 -0.3759 +0.0695 本周高 2.900 3.0039 -- 3.4395 6.4104 2.3783 本周低 2.000 2.8037 -- 3.4235 6.0681 2.3058 ------------------------------------------------------------------------------------------ --中国主要官方利率指标: 一年期存款 一年期贷款 法定准备金 超额准备金 基准利率 基准利率 利率 利率 ---------------------------------------------------- 3.50% 6.56% 1.62% 0.72% 注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价 2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值 3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价 4.Shibor报价于2007年1月4日起正式发布.(完) --整理 曲伟治; 审校 乔艳红
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。