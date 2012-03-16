叙利亚危机进入第二年,政府军加强攻势

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特3月16日电---叙利亚危机进入第二年，该国政府军在北部省份伊德利卜（Idlib）加强军事攻势，导致1,000名难民越境涌入土耳其。
据叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights），伊德利卜又有45名平民丧生，其中23名死者双手被绑在背后，另有五名逃兵被杀。
针对叙利亚流血冲突以及难民的持续涌入，土耳其表示可能支持在叙利亚境内建立一个“缓冲地带”，此举或将激怒叙利亚当局。
沙特通讯社（Saudi Press Agency，SPA）援引海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）秘书长扎耶尼（Abdullatif al-Zayani）的声明称，海合会有四个成员国宣布关闭他们驻叙利亚的大使馆，以抗议该国对反抗运动的暴力镇压。
科威特、阿曼、阿联酋和卡塔尔将关闭驻叙利亚大使馆。此前，海合会另外两个成员国沙特和巴林已于周三宣布关闭驻叙大使馆。
叙利亚官方媒体宣布，政府军已经清除了伊德利卜市的“武装恐怖分子”，以示他们打击反抗力量取得进展。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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