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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 08:12 BJT

(重温稿)《中国市场主要利率水平一周回顾》--3月16日

路透上海3月16日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%):

              证交所       银行间    公开市场  路透参考率      路透一个月  上海银行间隔夜同业
             七天回购     七天回购   一年央票   一年央票     银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) 
           CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS        <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX=    SHICNYOND=
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  本周五      2.0000       2.9010      --       3.4235          6.0681          2.3783
  较上周五   -0.8100      -0.0896      --      -0.0290         -0.3759         +0.0695
  本周高      2.900        3.0039      --       3.4395          6.4104          2.3783
  本周低      2.000        2.8037      --       3.4235          6.0681          2.3058
  ------------------------------------------------------------------------------------------

  --中国主要官方利率指标:
 
  一年期存款  一年期贷款    法定准备金  超额准备金
   基准利率    基准利率        利率       利率
  ----------------------------------------------------
    3.50%       6.56%         1.62%       0.72%

  注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价
      2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值
      3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价
      4.Shibor报价于2007年1月4日起正式发布.(完)

  --整理 曲伟治; 审校 乔艳红

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