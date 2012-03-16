路透伦敦3月16日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨天尾盘上涨来到1.3050美元上方的水准,很可能暗示会再次上探100日移动均线和1.3250美元水准,以及上周高点1.3290美元.

向下突破1.3000美元的测试未果,令人失望,可能会延后进一步下滑走势.本周收盘为格外重要,可能会收在1.3100美元和上周低点之下.下档目标仍是2月低点1.2975美元,其下是1.2800美元.

美元/日圆:昨天触及10个月新高84.16日圆,维持正面动能,可望上探85.15日圆,即2010年高点95日圆至75.30跌势的50%回档位.若回落,可望在前次费波纳奇技术位水准82.85日圆寻获支撑,在其下方80.60日圆现在成了关键支撑位.

突破一目均衡云区的走势和先前的破线走势相符,且对未来12个月升向90日圆是好兆头.

英镑/美元:1.5750美元水准持续抑制上档,也让英镑迟迟未能升向1.5830/40美元区域,英镑上周尾段测试该区域未果.上档主要阻力仍是200日移动平均1.5870美元,须突破方能再次上探1.6000区域.

下档方面,本周低点1.5610美元和1.5240-1.5990涨势的50%回档位仍是主要支撑.若跌破1.5610美元,将下探1.5530美元,即上述涨势的61.8%回档位,其下为1.5420美元.

纽约 当日 今年来 2011年

0845GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3053 1.3082 -0.22 +0.83 1.2945

美元/日圆 JPY= 83.73 83.50 +0.28 +8.83 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 109.26 109.22 +0.04 +9.73 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9248 0.9226 +0.24 -1.37 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5719 1.5708 +0.07 +1.18 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9939 0.9918 +0.21 -2.49 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0510 1.0525 -0.14 +2.79 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8179 0.8190 -0.13 +5.07 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 88.000 87.850 +0.17 +11.90 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 68.460 68.390 +0.10 +14.42 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 131.58 131.15 +0.33 +10.08 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2845 1.2845 +0.00 -2.14 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王冠中;审校 田建华

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