《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透伦敦3月16日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:昨天尾盘上涨来到1.3050美元上方的水准,很可能暗示会再次上探100日移动均线和1.3250美元水准,以及上周高点1.3290美元.
向下突破1.3000美元的测试未果,令人失望,可能会延后进一步下滑走势.本周收盘为格外重要,可能会收在1.3100美元和上周低点之下.下档目标仍是2月低点1.2975美元,其下是1.2800美元.
美元/日圆:昨天触及10个月新高84.16日圆,维持正面动能,可望上探85.15日圆,即2010年高点95日圆至75.30跌势的50%回档位.若回落,可望在前次费波纳奇技术位水准82.85日圆寻获支撑,在其下方80.60日圆现在成了关键支撑位.
突破一目均衡云区的走势和先前的破线走势相符,且对未来12个月升向90日圆是好兆头.
英镑/美元:1.5750美元水准持续抑制上档,也让英镑迟迟未能升向1.5830/40美元区域,英镑上周尾段测试该区域未果.上档主要阻力仍是200日移动平均1.5870美元,须突破方能再次上探1.6000区域.
下档方面,本周低点1.5610美元和1.5240-1.5990涨势的50%回档位仍是主要支撑.若跌破1.5610美元,将下探1.5530美元,即上述涨势的61.8%回档位,其下为1.5420美元.
纽约 当日 今年来 2011年
0845GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
欧元/美元 EUR= 1.3053 1.3082 -0.22 +0.83 1.2945
美元/日圆 JPY= 83.73 83.50 +0.28 +8.83 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 109.26 109.22 +0.04 +9.73 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9248 0.9226 +0.24 -1.37 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5719 1.5708 +0.07 +1.18 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9939 0.9918 +0.21 -2.49 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0510 1.0525 -0.14 +2.79 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8179 0.8190 -0.13 +5.07 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 88.000 87.850 +0.17 +11.90 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 68.460 68.390 +0.10 +14.42 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 131.58 131.15 +0.33 +10.08 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2845 1.2845 +0.00 -2.14 1.3126
--------------------------------------------------------------
附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 王冠中;审校 田建华
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。