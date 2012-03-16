〔表格〕路透/密西根大学美国3月消费者信心指数初值为74.3,低于预期

路透纽约3月16日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数初值为74.3(路透调查预估为76.0),2月终值为75.3

* 汤森路透/美国密西根大学3月消费者现况指数初值为84.2(预估为84.0),2月终值为83.0

* 汤森路透/美国密西根大学3月消费者预期指数初值为68.0(预估为72.0),2月终值为70.3

以下为详细数据:

3月 2月 1月 12月 11月

信心指数 74.3 75.3 75.0 69.9 63.7

现况指数 84.2 83.0 84.2 79.6 77.4

预期指数 68.0 70.3 69.1 63.6 54.9

一年通胀预期 4.0 3.3 3.3 3.1 3.2

五年通胀预期 3.0 2.9 2.7 2.7 2.7 (完)

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