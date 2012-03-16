《中国企业债发行日程表》--3月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *福建龙岩国资 10 10 前五年8.15% AA 3/19-3/23 国信证券 投资经营公司 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== *成都新城 10 7 8.35% AA- 3/19-3/23 国信证券 西城市投资经营中心 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== *三胞集团 8 7 8.08% AA 3/19-3/27 南京证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== *伊旗城投 16 7 8.35% AA 3/19-3/23 中投证券 (第3、4、5、6、7年末分别偿还20%的债券本金) ===================================================================================== 辽源国资公司 10 7 8.17% AA- 3/13-3/19 国开证券 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 遵义投资集团 10 7 8.53% AA 3/13-3/19 国海证券 ===================================================================================== 广西来宾市 9 7 8.36% AA- 3/14-3/20 太平洋证券 城建投资公司 (第5年起,逐年分别按照债券发行总额的30%、30和40%比例偿还本金) ==================================================================================== 金坛市建设 10 7 8.30% AA- 3/14-3/20 国信证券 资产经营公司 (从第3年起分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 昆明五华 10 6 8.60% AA 3/15-3/21 民生证券 国资管理公司 (第3、4、5、6 年末分别偿还25%的债券本金) ===================================================================================== 湘潭城投公司 12 7 8.00% AA 3/16-3/22 平安证券 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) 西南证券 ===================================================================================== 双流兴城 7 7 8.40% AA- 3/16-3/22 太平洋证券 建设投资公司 (第5年起分别按30%、30%和40%比例偿还本金,三峡担保集团全额担保) 3 7 8.48% AA- 3/16-3/22 (第5年起分别按30%、30%和40%比例偿还本金,首创投资担保全额担保) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 曲伟治; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》