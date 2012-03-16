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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 17:50 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)
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*福建龙岩国资  10        10        前五年8.15%   AA       3/19-3/23       国信证券 
 投资经营公司        (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 
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*成都新城      10         7          8.35%       AA-      3/19-3/23       国信证券 
 西城市投资经营中心      (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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*三胞集团       8         7          8.08%       AA       3/19-3/27       南京证券 
                     (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 
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*伊旗城投      16         7          8.35%       AA        3/19-3/23      中投证券 
                     (第3、4、5、6、7年末分别偿还20%的债券本金) 
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辽源国资公司   10         7           8.17%       AA-      3/13-3/19       国开证券
                         (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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遵义投资集团   10         7          8.53%        AA       3/13-3/19       国海证券
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广西来宾市       9        7            8.36%      AA-      3/14-3/20      太平洋证券   
城建投资公司     (第5年起,逐年分别按照债券发行总额的30%、30和40%比例偿还本金)  
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金坛市建设      10        7           8.30%       AA-      3/14-3/20       国信证券   
资产经营公司               (从第3年起分别偿还债券本金的20%)                                
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昆明五华        10        6           8.60%       AA       3/15-3/21       民生证券 
国资管理公司          (第3、4、5、6 年末分别偿还25%的债券本金) 
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湘潭城投公司   12         7           8.00%       AA       3/16-3/22       平安证券
                        (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)               西南证券
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双流兴城        7         7           8.40%       AA-      3/16-3/22      太平洋证券
建设投资公司     (第5年起分别按30%、30%和40%比例偿还本金,三峡担保集团全额担保)
                3         7           8.48%       AA-      3/16-3/22
                 (第5年起分别按30%、30%和40%比例偿还本金,首创投资担保全额担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 曲伟治; 审校 曹巍浩

 
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  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
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