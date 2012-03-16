《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月16日

路透北京3月16日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价: (本地时间17:12时,1港元=0.81441人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 ( 000002.SZ )200002.SZ 8.27 9.22 1.10 深物业 ( 000011.SZ )( 200011.SZ ) 7.29 4.72 1.90 南玻 ( 000012.SZ )( 200012.SZ ) 10.47 6.68 1.92 深康佳 ( 000016.SZ )( 200016.SZ ) 3.49 2.08 2.06 *ST中华 ( 000017.SZ )( 200017.SZ ) 3.33 1.38 2.96 ST中冠 ( 000018.SZ )( 200018.SZ ) 6.53 2.87 2.79 深深宝 ( 000019.SZ )( 200019.SZ ) 9.68 5.92 2.01 深华发 ( 000020.SZ )( 200020.SZ ) 6.34 2.83 2.75 深赤湾 ( 000022.SZ )( 200022.SZ ) 10.44 9.56 1.34 招商地产000024.SZ200024.SZ 19.83 13.44 1.81 特力 ( 000025.SZ )( 200025.SZ ) 6.65 3.84 2.13 飞亚达 ( 000026.SZ )( 200026.SZ ) 12.50 8.99 1.71 一致药业( 000028.SZ )( 200028.SZ ) 23.30 17.80 1.61 深深房 ( 000029.SZ )( 200029.SZ ) 3.70 2.22 2.05 *ST盛润 ( 000030.SZ )( 200030.SZ ) 12.43 6.09 2.51 深南电 ( 000037.SZ )( 200037.SZ ) 4.17 2.48 2.06 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ 15.50 11.64 1.64 深纺织 ( 000045.SZ )( 200045.SZ ) 9.45 5.67 2.05 方大集团( 000055.SZ )( 200055.SZ ) 4.98 2.69 2.27 深国商 ( 000056.SZ )( 200056.SZ ) 19.29 12.67 1.87 深赛格 ( 000058.SZ )( 200058.SZ ) 5.51 3.03 2.23 宝石 ( 000413.SZ )( 200413.SZ ) 12.64 5.80 2.68 小天鹅 ( 000418.SZ )( 200418.SZ ) 10.71 10.28 1.28 粤高速 ( 000429.SZ )( 200429.SZ ) 3.36 2.62 1.57 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 200488.SZ ) 5.19 4.19 1.52 ST珠江 ( 000505.SZ )( 200505.SZ ) 3.40 2.18 1.92 丽珠 ( 000513.SZ )200513.SZ 22.39 19.19 1.43 美菱电器( 000521.SZ )( 200521.SZ ) 5.22 4.01 1.60 大冷股份( 000530.SZ )( 200530.SZ ) 8.50 5.05 2.07 粤电力 ( 000539.SZ )( 200539.SZ ) 5.29 3.60 1.80 佛山照明( 000541.SZ )( 200541.SZ ) 10.40 6.41 1.99 江铃汽车( 000550.SZ )( 200550.SZ ) 22.52 18.69 1.48 沙隆达 ( 000553.SZ )( 200553.SZ ) 5.76 2.68 2.64 苏常柴 ( 000570.SZ )( 200570.SZ ) 5.78 3.35 2.12 威孚高科( 000581.SZ )( 200581.SZ ) 32.60 23.95 1.67 古井贡酒( 000596.SZ )( 200596.SZ ) 101.20 66.43 1.87 ST东海 ( 000613.SZ )( 200613.SZ ) 3.78 1.77 2.62 长安汽车( 000625.SZ )( 200625.SZ ) 4.59 3.47 1.62 京东方 ( 000725.SZ )( 200725.SZ ) 1.90 1.18 1.98 鲁泰 ( 000726.SZ )( 200726.SZ ) 9.12 7.12 1.57 本钢板材( 000761.SZ )( 200761.SZ ) 4.78 2.86 2.05 张裕 ( 000869.SZ )( 200869.SZ ) 104.90 85.80 1.50 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]