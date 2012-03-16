版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 17:29 BJT

〔标题新闻〕路透调查显示,泰国央行料在下周三的会议上将维持利率在3.00%不变

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8EE36F]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐