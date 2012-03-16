〔路透基点〕建银国际签署7,200万美元贷款

路透香港3月16日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,建银国际今日与银团签署约7,200万美元三年期定期贷款.

该贷款由产银亚洲金融有限公司经办,含全部费用在内的价码约为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码300个基点,利率为Libor加码280个基点.据悉约有五到六家银行参与交易.

产银亚洲拒绝置评.(完)