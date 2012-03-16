〔中国能源〕锦州地下国家石油储备库开始开工建设--CNPC

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透北京3月16日电---中石油旗下的天然气管道局周五公布,锦州国家石油储备库工程当日开工,计划2015年底建成投用.
中国石油天然气管道局是中国石油天然气集团公司(CNPC)的管道工程专业化公司.
刊登在中石油天然气管道局网站的新闻稿称,锦州国家储备库是国家石油战略储备二期工程8个储备库之一,也是中国石油天然气集团公司代表国家发展和改革委员会,负责建设和管理的第一个大型地下水封岩洞储油库.(完)
更多细节,请点选中国石油天然气管道局网站(cpp.cnpc.com.cn)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
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