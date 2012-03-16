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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 17:42 BJT

〔中国能源〕锦州地下国家石油储备库开始开工建设--CNPC

路透北京3月16日电---中石油旗下的天然气管道局周五公布,锦州国家石油储备库工程当日开工,计划2015年底建成投用.

中国石油天然气管道局是中国石油天然气集团公司(CNPC)的管道工程专业化公司.

刊登在中石油天然气管道局网站的新闻稿称,锦州国家储备库是国家石油战略储备二期工程8个储备库之一,也是中国石油天然气集团公司代表国家发展和改革委员会,负责建设和管理的第一个大型地下水封岩洞储油库.(完)

更多细节,请点选中国石油天然气管道局网站(cpp.cnpc.com.cn)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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