〔中港股市〕恒指收低,沪综指录得逾两个月最差单周表现

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 恒生指数收低0.2%,周线上涨1.1%
* 沪综指收高1.3%,周线下跌1.4%
* 交通银行上扬,投资者受其筹资计划鼓舞
* 银河娱乐和利丰劲扬,此前有券商调高其投资评级
路透香港3月16日电---香港股市周五收低,但周线仍收高,部分大型股因基本面改善而表现强劲,抵消中资地产股连日来的疲势.
沪综指.SSEC收报2,404.736点,涨30.962点,本周累计跌幅为今年1月6日以来最大,当周下跌1.64%.今日沪市A股成交金额为1,021.9亿元人民币,上日为1,118.8亿元.
恒生国企指数.HSCE本周跌0.4%,恒生指数.HSI则为上涨1.1%.周五两个股指均收低0.2%.
中国海外发展(0688.HK)和华润置地(1109.HK)周五分别重挫4.7%和5.3%,本周跌幅分别累计达6.7%和8.1%.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。