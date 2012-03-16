〔中港股市〕恒指收低,沪综指录得逾两个月最差单周表现

* 恒生指数收低0.2%,周线上涨1.1%

* 沪综指收高1.3%,周线下跌1.4%

* 交通银行上扬,投资者受其筹资计划鼓舞

* 银河娱乐和利丰劲扬,此前有券商调高其投资评级

路透香港3月16日电---香港股市周五收低,但周线仍收高,部分大型股因基本面改善而表现强劲,抵消中资地产股连日来的疲势.

沪综指.SSEC收报2,404.736点,涨30.962点,本周累计跌幅为今年1月6日以来最大,当周下跌1.64%.今日沪市A股成交金额为1,021.9亿元人民币,上日为1,118.8亿元.

恒生国企指数.HSCE本周跌0.4%,恒生指数.HSI则为上涨1.1%.周五两个股指均收低0.2%.

中国海外发展(0688.HK)和华润置地(1109.HK)周五分别重挫4.7%和5.3%,本周跌幅分别累计达6.7%和8.1%.