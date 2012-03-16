〔中国债市〕交易所信用债继续造好,因宽松资金面及风险偏好回升

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海3月16日电---中国证券交易所债市本周继续造好,在宽松资金面的支撑下,投资者风险偏好回升,中低评级信用债及部分城投债受亲睐.不过价格涨幅较上周有所放缓.
上海一券商交易员说,"在银行间收益率被大幅推低之后,市场资金在不断寻在更高的收益,板块轮动的现象比较明显."
他表示,那些收益率和折算比率比较高的品种,买盘较多.但这种做多动能能否延续,关键看未来资金面的变化情况.他并预计,跨季因素对市场流动性影响可能有限,在没有政策干扰的情形下,资金面的真正趋紧或许要到4月中旬以后.
以下是沪、深交易所主要债券指数情况:
证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低
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上证企业债指数.SSECBI 150.1003 +0.0685 150.1808 149.7133
上证公司债指数.SSEEBI 133.0903 +0.0257 133.1817 132.6026
上证分离债指数.SSEDCBI 132.8543 +0.1601 132.9102 132.6142
上证国债指数.SSEBI 132.2609 +0.1234 132.2923 132.0353
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深证企债指数.SZCBI 125.1650 -0.1410 125.3520 124.8300
========================================================================(完)
--发稿 周晓峰/曲伟治; 审校 乔艳红
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