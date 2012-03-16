〔中国债市〕交易所信用债继续造好,因宽松资金面及风险偏好回升

路透上海3月16日电---中国证券交易所债市本周继续造好,在宽松资金面的支撑下,投资者风险偏好回升,中低评级信用债及部分城投债受亲睐.不过价格涨幅较上周有所放缓.

上海一券商交易员说,"在银行间收益率被大幅推低之后,市场资金在不断寻在更高的收益,板块轮动的现象比较明显."

他表示,那些收益率和折算比率比较高的品种,买盘较多.但这种做多动能能否延续,关键看未来资金面的变化情况.他并预计,跨季因素对市场流动性影响可能有限,在没有政策干扰的情形下,资金面的真正趋紧或许要到4月中旬以后.