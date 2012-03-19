(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致平稳,资金稳中偏松

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 资金稳中偏松
* 短票量大但利率持稳
* 展望下周短率应可持稳
记者 高洁如
路透台北3月16日电---台湾银行间短期利率周五持稳上日.市场资金稳中偏松,虽然央行下周将召开议息会议,不过预料不会变动重贴现率,预期利率平稳之下,短率大致不变.
银行交易员表示,市场资金还是偏松,下周虽离月底、季底的脚步更近,但票券商表示目前已预先框定月底的资金缺口,因此预料本季底的资金紧俏状态可能不会太严重,季底资金需求高峰料将有效纾解.
"整体市场的钱还算多,利率大致没什么变,"一位小型民营银行交易人士称.
台湾央行将在下周四(22日)召开第一季的全体理监事会议,会后将宣布利率决定.目前市场多数认为,央行仍将维持重贴现率在1.875%的三年以来高位不变.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.400%,上日在0.399%;区间在0.299-0.70%,上日亦同.
2-7天拆款利率在0.392-0.70%,上日在0.392-0.72%.
**短票量大但利率持平**
短票方面,票券商指出,近两日票券量稍稍加大,只不过银行的买票意愿仍然相当高,令短票快速去化,利率大致没有变动.
今日银行间30天内短票利率主要成交在0.83-0.84%,同上日.
今日央行存单到期2,619亿台币,共发行2,671亿,存单发行余额增加52亿.本周累计央行存单净增280.5亿.[TW/MMTCN]
下周存单到期金额总计为5,800.7亿台币,分别为周一3,231亿,周二48亿,周三1,238.7亿,周四718亿以及周五565亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备负68亿台币;至周日,累计超额准备为负283亿台币,加计前期1%的超额准备为578亿台币.
**RP利率不变**
债市同业附买回(RP)利率亦是未变,今日有400亿台币的20年期公债交割,盘初见寿险自投信端赎回基金,不过近尾盘时又有余钱陆续回流,整体市场平稳.
资金调度人士指出,近日市场资金犹多,一般企业、投信与寿险找券需求不减,尤以收益较高的非公债类特别抢手,不过双方顾及彼此情谊,RP利率高档成交虽略见减少,交投仍大底不脱原有区间.
另外,下周四(22日)央行将召开第一季理监事会议,市场多数预期利率将维持不变.交易商表示,若指标利率未变,RP利率应不至于变动,预料接近季底资金赎回压力才会陆续浮现.
今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 张喜良/林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。