版本:
中国
债券 | 2012年 3月 16日 星期五 17:48 BJT

〔标题新闻〕德国将在下周三标售10年期通胀保值债券,目标发行量为20亿欧元--央行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8EG0OE]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐