〔中国经济〕即将出台细则鼓励民间资本进入商品批零和物流领域--商务部

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京3月16日电---壁垒林立导致中国规模庞大的民间资本找不到出路.商务部周五称,即将出台细则,鼓励民间资本进入商品批发零售和现代物流领域.
新华社报导援引商务部流通发展司有关负责人称,商务部将出台《商务部关于鼓励民间资本进入商贸流通领域的实施细则》.
"商务部将支持民营批发、零售企业发展,鼓励民间资本投资连锁经营、电子商务等新兴流通业态,"该负责人称.
此外,还将引导民间资本投资第三方物流服务领域,为民营物流企业承接传统制造业、商贸业的物流业务外包创造条件.
去年商务部下发商贸物流发展专项规划,提出到2015年,建立一套现代商贸物流服务体系,届时中国社会消费品零售总额将倍增至30万亿元人民币.[ID:nSB1712455]
报导并称,中国将加快物流业管理体制改革,鼓励物流基础设施的资源整合和充分利用,促进物流企业网络化经营,搭建便捷高效的融资平台.
根据此前规划,随着中国扩大内需长效机制的确立以及经济增长向消费、投资、出口协调拉动转变,国内市场总体规模将进一步扩大.预计到2015年,生产资料销售总额亦将从去年末的36万亿元增至76万亿元.(完)
--发稿 李文科;审校 乔艳红
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