版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 18:17 BJT

〔欧元区金融〕西班牙2011年债务与GDP之比升至68.5%--西班牙央行

路透马德里3月16日电---西班牙央行周五表示,该国债务与国内生产总值(GDP)之比在2011年升至68.5%,2010年该比例为61.2%.欧盟执委会预计今年欧元区该比例为87.7%.

西班牙央行还表示,去年西班牙17个自治区的债务增长17.3%,至1,400亿欧元.(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐