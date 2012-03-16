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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 18:31 BJT

〔路透基点〕北京龙湖兴润置业签署19亿元人民币三年期贷款案--RLPC

路透香港3月16日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,北京龙湖兴润置业已签署19亿元人民币三年期定期贷款案,所贷资金将用于北京大兴区医疗区域的地产建设.

中国银行为是次贷款的委托主办行和额度分配行,将承贷8.26亿元人民币.中国农业银行以委托主办行身份参贷,并承贷10.74亿元人民币.

是次贷款利率为中国人民银行利率的110%,按每季分期偿还.

龙湖地产有限公司为此贷款案提供担保.

贷款案已于1月17日签署.(完)

--编译 许娜;审校 白云

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