〔路透基点〕北京龙湖兴润置业签署19亿元人民币三年期贷款案--RLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港3月16日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,北京龙湖兴润置业已签署19亿元人民币三年期定期贷款案,所贷资金将用于北京大兴区医疗区域的地产建设.
中国银行为是次贷款的委托主办行和额度分配行,将承贷8.26亿元人民币.中国农业银行以委托主办行身份参贷,并承贷10.74亿元人民币.
是次贷款利率为中国人民银行利率的110%,按每季分期偿还.
龙湖地产有限公司为此贷款案提供担保.
贷款案已于1月17日签署.(完)
--编译 许娜;审校 白云
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