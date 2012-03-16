〔路透基点〕宁夏英力特寻求9.7亿元人民币贷款

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港3月16日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,深市上市公司宁夏英力特化工正寻求9.7亿元人民币九年期贷款.
中国银行担任委托主办行.
贷款利率为中国人民银行基准利率的105%.
所筹资金将用于帮助重建和升级一处生产项目.
一名消息人士称,借款人将在重建升级完成后开始偿还贷款.重建升级要耗时两年.
中国国电英力特能源化工集团是该借款人的控股股东.两公司均为中国国电集团子公司.
另外,国电英力特正寻求150亿元人民币15年期贷款,以用作能源、化工和木炭业务九个项目的资金.
据先前报导,中国国家开发银行担任这150亿元贷款的委托主办行.许多银行的宁夏省分行都在寻求参与,包括中国银行、交通银行和建设银行.
商洽中的利率水平为人行基准利率的100%.(完)
--编译 程琳;审校 白云
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