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债券 | 2012年 3月 16日 星期五 18:02 BJT

〔伦敦美债〕公债收益率攀高,关注稍后的CPI和工业生产数据

路透伦敦3月16日电---周五美国公债收益率扩大连续八日的涨势,但交易商称市场看似愈发超卖,且稍晚公布的通胀数据需要意外的高,才能进一步推低公债价格.

近期经济数据鼓舞人心,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周上调经济展望,提振对美国经济的乐观情绪,美债价格因此一直承压.

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